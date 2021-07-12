Кейн: отголоски боли от проигранного финала Евро ощущаться до конца карьеры

«Парни не могли отдать ничего больше, чем они сделали это на поле. Это худшее ощущение в мире, если проигрываешь в серии пенальти. Турнир был фантастическим. Сейчас будет больно, и болеть будет еще некоторое время. Надо не опускать голову. Любой может не забить пенальти. Мы вместе побеждаем, вместе и проигрываем. Научимся на своих ошибках и станем сильнее. Все это придаст нам ещё больше мотивации перед чемпионатом мира в следующем году», — приводит слова Кейна пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что у команды есть повод для гордости достигнутым на нынешнем турнире.

«Мы все — победители. Мы все хотели выиграть финал, поэтому, скорее всего, теперь наша душа поболит какое-то время. Отголоски боли будут ощущаться до конца карьеры, но что поделать, таков футбол. Мы заметно прибавили после чемпионата мира в России, а теперь надо продолжать в том же духе», — добавил Кейн.

В финале Евро-2020 Англия проиграла Италии по пенальти со счётом 1:1 (3:2).

Ранее Гарет Саутгейт заявил, что игроки сборной Англии отдали все силы в финале Евро-2020.