Италия и Англия огласили стартовые составы на финал Евро-2020

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Англии на финальный матч чемпионата Европы.

Стали известны стартовые составы сборных Италии и Англии на финальный матч чемпионата Европы.

Как сообщает пресс-служба итальянской команды, с первых минут на поле появятся Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини, Эмерсон, Николо Барелла, Жоржиньо, Марко Верратти, Федерико Кьеза, Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.

У англичан же выйдет следующий состав: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Люк Шоу, Деклан Райс, Джон Стоунз, Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Рахим Стерлинг, Калвин Филлипс, Мэйсон Маунт и Гарри Кейн.

Финальный матч Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдёт в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 по мск.

Ранее принц Уильям обратился к сборной Англии перед финалом Евро-2020.