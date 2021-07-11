Принц Уильям обратился к сборной Англии перед финалом Евро-2020

Принц Уильям, герцог Кембриджский и президент Футбольной ассоциации Англии, обратился к английской национальной команде перед финальным матчем чемпионата Европы с Италией.

«Гарет Саутгейт, Гарри Кейн и все члены сборной Англии. Просто хочу пожелать вам удачи в этот вечер», — сказал принц Уильям в видеообращении, опубликованном в Twitter.

Он отметил, что Англия продемонстрировала отличное командное взаимодействие на турнире. По его мнению, каждый член сборной сделал немалый вклад в этот успех.

«Не могу поверить, что это происходит. Это так невероятно, и я просто желаю вам удачи. Вся страна с вами. Так что просто верните футбол домой», — добавил принц Уильям.

Финальный матч Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдёт в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 по мск.

Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020.