Принц Уильям обратился к сборной Англии перед финалом Евро-2020
- Reuters
«Гарет Саутгейт, Гарри Кейн и все члены сборной Англии. Просто хочу пожелать вам удачи в этот вечер», — сказал принц Уильям в видеообращении, опубликованном в Twitter.
Он отметил, что Англия продемонстрировала отличное командное взаимодействие на турнире. По его мнению, каждый член сборной сделал немалый вклад в этот успех.
«Не могу поверить, что это происходит. Это так невероятно, и я просто желаю вам удачи. Вся страна с вами. Так что просто верните футбол домой», — добавил принц Уильям.
Финальный матч Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля. Встреча пройдёт в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 по мск.
Ранее владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2020.