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11 июля
Моуринью рассказал, как Англия может остановить Италию в финале Евро-2020
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился своими ожиданиями от финала Евро-2020 между сборными Италии и Англии.
Моуринью рассказал, как Англия может остановить Италию в финале Евро-2020
  • Reuters
Моуринью рассказал, как Англия может остановить Италию в финале Евро-2020
  • Reuters
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился своими ожиданиями от финала Евро-2020 между сборными Италии и Англии.

«Гарет Саутгейт должен первым выйти из автобуса, чтобы повести за собой войско. Он должен первым ступить на поле, чтобы футболисты почувствовали, что он счастлив оказаться здесь. Несмотря на весь свой опыт, они будут смотреть именно на него в этом финале. Когда у игроков есть сомнения, то они смотрят на тренера, они анализируют его. Они видят, как тренер ведёт себя, реагирует. Битва в центре поля будет определяющей, потому что обе команды сильны именно в этой зоне. Полузащитники сборной Италии суперталантливы — Жоржиньо, Верратти, Барелла. Локателли и Кристанте — невероятные решения со скамьи запасных. Будет непросто остановить игру Италии, но легче заставить их прекратить создавать. Этого можно достичь компактной игрой и более низким оборонительным блоком», — цитирует слова Моуринью The Sun.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее Гуренко высказался о финале Евро-2020 Англия — Италия.

Новости smi2.ru
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