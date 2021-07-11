Гуренко о финале Евро-2020 Англия — Италия: нас ждут качели

«Предположу, что на «Уэмбли» оппоненты будут присматриваться друг к другу и ждать своего шанса. Но если Англия позволит, Италия постарается играть в футбол. Это очень гибкая сборная. В её составе, особенно в линии атаки, собраны исполнители, которые любят атаковать на скорости и забивать. У них проходит больше всех передач за спину защитникам. Вряд ли одна из сторон получит тотальное преимущество. Скорее инициатива будет переходить из рук в руки. Нас ждут качели», — заявил тренер в интервью RT.

Ранее экс-полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов высказался о сборной Англии.