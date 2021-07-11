Билялетдинов — о помощи судей Англии на Евро-2020: итальянцы могут стелить соломку

«На мой взгляд, 11-метрового на Рахиме Стерлинге в игре с Данией не было. С другой стороны, британцы вполне могли забить раньше. А поскольку пенальти назначили на 104-й минуте, разумеется, все начали это обсуждать. Надо признать — Англия наиграла на победу. Не верю, что хозяевам будут помогать, поэтому итальянцы могут лишь стелить себе соломку на случай поражения, дескать, говорили же, нас засудят. Это нереально. Портить репутацию — себе дороже. Да и, в принципе, в плане судейства вопросов на Евро почти не возникает — за исключением ошибки Данни Маккели», — заявил бывший полузащитник сборной России в интервью RT.

Ранее Билялетдинов объяснил, почему Кейн начал забивать в плей-офф Евро-2020.