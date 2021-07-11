Билялетдинов объяснил, почему Кейн начал забивать в плей-офф Евро-2020

«Мне кажется, он несколько изменил свою игру. Кейн не пытается располагаться на острие атаки, а действует чуть из глубины, набирает скорость и врывается в свободные зоны. Так он чувствует себя гораздо комфортнее. Возможно, данную рокировку произвёл Гарет Саутгейт», — заявил бронзовый призёр Евро-2008 в интервью RT.

По словам Билялетдинова, гол после нереализованного пенальти в матче с Данией лишь придаст форварду уверенности.

«Думаю, в финале он постарается пополнить свой лицевой счёт. Тем более есть возможность догнать и обойти Криштиану Роналду и Патрика Шика в гонке бомбардиров турнира. Кто бы что ни говорил, а индивидуальные награды никто не отменял», — добавил бывший полузащитник «Эвертона».

Ранее Билялетдинов высказал опасение касательно финала Евро-2020.