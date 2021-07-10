Кейн: финал Евро-2020 — не о моём противостоянии с Бонуччи и Кьеллини, это встреча Англии и Италии

«Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини — два потрясающих защитника. За свою карьеру они набрались много опыта, в том числе и участия в столь важных матчах. Мне доводилось играть против них и раньше. Как нападающий я встречался с лучшими защитниками мира, в число которых они оба, конечно, входят. Но этот матч — не о моём противостоянии с этими ребятами, а о встрече на поле Италии и Англии. Мы верим в себя, у нас хороший командный дух. В финале может случиться много всего, но мы должны быть уверены, что находимся на правильной стороне», — приводит слова Кейна «Матч ТВ».

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Кьеллини признался, что является фанатом Кейна.