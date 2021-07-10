Кейн заявил, что Англия готовится к финалу Евро-2020 так же, как и к предыдущим матчам

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Италии в финале чемпионата Европы по футболу.

Нападающий и капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился ожиданиями от встречи с национальной командой Италии в финале чемпионата Европы по футболу.

«Если честно, мы готовимся к финалу точно так же, как и к нескольким последним матчам. У нас столько же времени между играми, чтобы иметь возможность восстановиться, подготовиться тактически и потренироваться на поле. Как только закончился матч в середине недели, мы полностью сфокусировались на предстоящей в выходные игре. И сейчас проходим ровно через ту же рутину, что и до этого», — приводит слова Кейна «Матч ТВ».

Он отметил, что при этом перед финалом у команды немного иной уровень предвкушения.

«Но такие игры — часть большого футбола. Многие из нас принимали участие в матчах высочайшего уровня на протяжении своих карьер в клубах, многие играли на чемпионате мира несколько лет назад. Нужно оставаться спокойным, настолько расслабленным, насколько можешь, просто ждать того момента, когда окажешься на поле и насладишься этим», — добавил форвард.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Джорджо Кьеллини рассказал, без чего Италии не выжить, сражаясь на «Уэмбли» с Англией.