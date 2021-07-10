Саутгейт: это фантастика, что мы получили письмо от королевы

«Это фантастика, что мы получили письма от королевы, от премьер-министра, которые адресовались всей команде. Признание игроков и всего штаба говорит, что мы на правильном пути», — приводит слова Саутгейта ТАСС.
Он отметил, что для команды очень важна поддержка всех болельщиков.
«Сейчас, после тренировки, на нашей базе люди со всех близлежащих городков вышли, чтобы встать вдоль дорог и поддержать нас. Так ты можешь понять, что происходит за пределами «пузыря», в котором мы находились. Завтра мы хотим только победить и принести всем нам трофей», — добавил Саутгейт.
Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Елизавета II обратилась к сборной Англии перед финалом Евро-2020 с командой Италии.