Саутгейт: мы в финале Евро-2020, мы здесь, чтобы победить

«Мы в финале, мы здесь, чтобы победить. Каждая деталь важна. Мы хотим выиграть трофей. Для нас это будет обычный матч, к которому мы будем готовиться так же, как и к любой другой игре. Футболисты готовы, в том числе и тактически, они привычны к тому, чтобы играть такого рода матчи. Все находятся в предвкушении», — приводит слова Саутгейта «Матч ТВ».

Он отметил, что его подопечные очень спокойны и верят в свои силы.

«Мы были довольно последовательны в том, как преподносили себя и делали нашу работу. Отсюда и появилась возможность писать историю с каждым выходом на поле. Это блестящий матч, частью которого можно быть, это блестящий матч для подготовки к нему. Мы играем против сборной высокого уровня. Они очень хороши тактически. Это ещё один большой вызов для нас», — добавил специалист.

Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Роберто Манчини заявил, что Италии нужно сыграть в свой футбол в финале Евро-2020 с Англией.