Кьеллини сравнил стили игры Англии и Испании

«Англия — это, конечно, не Испания. У них другой стиль игры. Думаю, две команды, которые показали больше других и заслужили больше других, оказались в финале Евро-2020. Нужно просто увидеть итоговый счёт, чтобы понять, насколько солидные это сборные. У них много квалифицированных игроков на каждом участке поля. Их наставник тренирует сборную с Евро-2016. Конечно, они очень сильны и в том, что касается национальной идентичности. И им вовсе не обязательно находиться в доминирующей позиции на поле, как это было в случае со сборной Испании. При этом они, как только получат хотя бы полумомент, чтобы забить, постараются его реализовать. Англия — очень хорошая команда», — приводит слова Кьеллини «Матч ТВ».

Италия по пенальти победила Испанию в полуфинале Евро-2020 со счётом 1:1 (4:2). Финал Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Кьеллини рассказал, без чего Италии не выжить, сражаясь на «Уэмбли» с Англией.