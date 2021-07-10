В УЕФА выразили благодарность Санкт-Петербургу за проведение матчей Евро-2020

«Поздравляю вас с проведением семи замечательных матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге. Это невероятное достижение! Последние несколько недель были очень интенсивными для всех, кто был вовлечен в этот проект. Я хотел бы поблагодарить каждого из вас — за все усилия, которые вы приложили, чтобы проект Евро-2020 состоялся. Я имел честь посетить один из матчей турнира в Петербурге и могу отметить, что был очень впечатлен атмосферой, царящей в вашей команде, а также высоким уровнем профессионализма. Несмотря на вызванную пандемией коронавируса неопределённость, я всегда отмечал вашу нацеленность, стремление провести матчи Евро-2020», — цитирует ТАСС текст письма.

Санкт-Петербург семь матчей Евро-2020: Россия — Бельгия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Бельгия — Финляндия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинал между сборными Швейцарии и Испании (2 июля).

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