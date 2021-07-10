Черчесов объяснил, почему сборная Украины выступила успешнее России на Евро-2020

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлении на Евро-2020 сборной Украины, а также Венгрии, Чехии и Швейцарии.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о выступлении на Евро-2020 сборной Украины, а также Венгрии, Чехии и Швейцарии.

«Украина, Чехия, Венгрия вообще не участвовали на чемпионате мира-2018. Швейцария и Дания дошли до 1/8 финала. А у нас же вся страна была в восторге. Теперь их сборные дозрели, выступили увереннее. И я не сказал бы, что Венгрия играла очень красиво, — качественно оборонялась, но не вышла из группы», — сказал Черчесов в интервью «Спорт-Экспресс».

На Евро-2020 сборные Украины и Швейцарии дошли до четвертьфинала, а Дания стала полуфиналистом турнира. Россияне не сумели попасть в плей-офф, заняв последнее место в своей группе.

Ранее Черчесов высказался о расторжении контракта с РФС.