Черчесов высказался о расторжении контракта с РФС

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о деталях своего ухода из национальной команды.

«Отмечу, что это не было увольнением в чистом виде. Более того, все задачи, которые были прописаны в моём контракте с РФС, мы выполнили. Просто на сегодняшний день это оптимальное решение — как для руководства, так и для тренерского штаба. Лучшее ли для команды — сказать не готов, покажет время. В любом случае такие непростые шаги не могут перечеркнуть все позитивное, что было. Со своей стороны ещё раз благодарю Александра Дюкова, Александра Алаева, а акже приглашавшего меня в сборную Виталия Мутко за конструктивную работу в течение этих пяти лет. В пятницу мы оперативно закрыли вопросы, которые были связаны с расторжением контракта. Теперь у меня впереди отдых. На какое-то время полечу домой, в Осетию. Что же касается дальнейших профессиональных планов, то все о них непременно узнают — когда появится конкретная информация», — сказал Черчесов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Черчесов возглавлял сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2018, но не попала в плей-офф на Евро-2020.

Ранее Черчесов рассказал, чем сборная России на ЧМ-2018 отличается от команды на Евро-2020.