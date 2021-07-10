Черчесов рассказал, чем сборная России на ЧМ-2018 отличается от команды на Евро-2020

«Та команда строилась два года, она была подобрана и сыграна. Контрольные матчи против сильных соперников, а также Кубок конфедераций стали отличной подготовкой к главному турниру — чемпионату мира. Это подготовка, а тут другая ситуация. Отбор на Евро — нужен результат. Лига наций — тоже турнир. Также перед ЧМ-2018 появился один игрок, который дал нам очень многое — это Игнашевич. Если вместо него был бы игрок без опыта больших турниров, всё было бы иначе. Сравнивать 2018-й и 2021-й — голословно, потому что многим футболистам нынешней сборной еще предстоит себя раскрыть. Некорректно их сравнивать с теми, кто уже был зрелым игроком в 2018-м. Мухин, Макаров, Соболев, Дивеев, Сафонов, Жемалетдинов, Евгеньев — они только-только начинают в сборной», — цитирует Черчесова Sports.ru.

На чемпионате мира-2018 сборная России под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала. На Евро-2020 команда не сумела пробиться в плей-офф.

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