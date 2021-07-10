Черчесов — о пресс-конференции после Евро-2020: я старался отвечать на все вопросы

«Пресс-конференцию можно было сделать и сразу после матча в Копенгагене. Если проживаешь все моменты с футболистами, не нужно залезать в шпаргалки. Но есть внутренние законы: сначала отчёт перед техническим комитетом или исполкомом, а потом — общение с журналистами. Понятно, что я не лингвист. Где-то неудачно подбирал слова, но старался отвечать на все вопросы. Дальше уже вопрос к тем, кто слушал — часто люди слышат то, что хотят. Должно быть объективное отношение к ответу, а не лично к Черчесову или тому, что хочется услышать. Я пришёл, чтобы ответить на все вопросы», — сказал Черчесов в интервью Sports.ru.

Также бывший главный тренер сборной России высказался о реакции общественности, вызванной его пресс-конференцией.

«Сегодня её невозможно не увидеть. Заголовки — стреляющие. Уже хорошо — к нам неравнодушны. В моём понимании я выполнил обязательную программу главного тренера сборной страны после крупного турнира», — добавил Черчесов.

Ранее Черчесов объяснил, почему сборная Украины выступила успешнее России на Евро-2020.