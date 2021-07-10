Губерниев не считает катастрофой возможный уход Фернандеса из сборной России

«Я бы не стал говорить, что это станет катастрофой. Это потеря, безусловно, потому что он сильнейший на своей позиции, и хотелось бы, чтобы он ещё поиграл, даже несмотря на его травмы, желания. Теперь он «супер-Марио», у нас в России на хорошем счету — и мы ему за это очень благодарны. Так что надеемся, что будет ещё играть, если его уровень игры будет соответствовать уровню игры российской сборной», — цитирует Губерниева Sport24.
Он отметил, что в России есть молодые игроки, а Фернандес на данный момент выделяется, так как сама команда является довольно средней. По словам телеведущего, кто-то может прийти на смену Фернандесу, но в ближайшей перспективе это сложно представить.
«Из действующих игроков сложно сказать, кем его можно заменить, — тренеры решат», — добавил Губерниев.
Фернандес выступает за сборную России с 2017 года. За это время он провёл в национальной команде 32 матча, забил пять мячей и отдал пять результативных передач.
Ранее Фернандес заявил о намерении завершить карьеру через три года.