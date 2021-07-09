Фернандес заявил о намерении завершить карьеру через три года

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Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился планами о завершении профессиональной карьеры.
Фернандес заявил о намерении завершить карьеру через три года
  • РИА Новости

«Я часто разговариваю с семьёй и близкими людьми на тему завершения карьеры. Не планирую играть до 37 лет, как Жирков. Уверен, что ближайшие два-три года будут последними в моей карьере. Доиграю до 33 лет, а затем закончу с футболом. Перед продлением контракта с ЦСКА общался на эту тему с Романом Бабаевым», — цитирует Марио Фернандеса Sport24.

Защитник отметил, что играет на высоком уровне и, чтобы соответствовать ему, его физическая подготовка должна быть запредельной.

«Не хочу волочить ноги по полю, чтобы от этого страдала команда. Когда увижу, что не выдаю 100%-ного результата, сразу закончу», — сказал он.

При этом Фернандес отметил, что будет скучать по футбольной атмосфере.

«Футбол всегда был в моей жизни. Он много даёт — многое и забирает. Ты практически не находишься с семьёй. Поэтому больше не хочу работать в футболе», — сказал он.

Ранее Фернандес заявил, что может завершить карьеру в сборной России после Евро-2020.

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