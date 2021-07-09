Фернандес может завершить карьеру в сборной России после Евро-2020

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес ответил на вопрос, сыграет ли он на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес ответил на вопрос, сыграет ли он на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Честно скажу: пока не знаю. Надо сначала поговорить с руководством ЦСКА и Российского футбольного союза. Есть вероятность, что меня больше не будет в сборной России», — цитирует Марио Фернандеса Sport24.

По словам защитника, последний год был для него очень тяжёлым.

«Я подхватил коронавирус, после него у меня было очень много травм», — сказал он.

Напомним, что сборная России по итогам группового этапа Евро-2020 заняла последнее место в группе B и не смогла пройти в плей-офф.

Чемпионат мира по футболу пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее в оргкомитете ЧМ-2022 рассказали о готовности к турниру.