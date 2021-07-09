В оргкомитете ЧМ-2022 рассказали о готовности к турниру

Короткая ссылка
Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре Нассер Аль-Хатер рассказал о ходе подготовки к турниру.
В оргкомитете ЧМ-2022 рассказали о готовности к турниру
  • Reuters

«Осталось 500 дней — это значит, мы совсем близко. Мы готовимся уже десять лет, и это будет самое масштабное событие, которое когда-либо происходило на Ближнем Востоке. Оно объединит наш регион и оставит яркий след в мировой истории», — сказал Аль-Хатер.

По мнению гендиректора оргкомитета, компактный формат чемпионата мира — самая позитивная черта предстоящего турнира.

«Болельщикам не нужно будет следовать за своей сборной из города в город. Это позволит значительно сэкономить на перелётах, и у всех будет достаточно времени, чтобы насладиться праздничной атмосферой и катарским гостеприимством», — сказал он.

Также Аль-Хатер заявил, что инфраструктурные проекты чемпионата завершены на 95% и все стадионы будут готовы к концу года.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее в Кремле высказались о будущем наставнике сборной России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить