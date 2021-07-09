В оргкомитете ЧМ-2022 рассказали о готовности к турниру

Генеральный директор оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре Нассер Аль-Хатер рассказал о ходе подготовки к турниру.

«Осталось 500 дней — это значит, мы совсем близко. Мы готовимся уже десять лет, и это будет самое масштабное событие, которое когда-либо происходило на Ближнем Востоке. Оно объединит наш регион и оставит яркий след в мировой истории», — сказал Аль-Хатер.

По мнению гендиректора оргкомитета, компактный формат чемпионата мира — самая позитивная черта предстоящего турнира.

«Болельщикам не нужно будет следовать за своей сборной из города в город. Это позволит значительно сэкономить на перелётах, и у всех будет достаточно времени, чтобы насладиться праздничной атмосферой и катарским гостеприимством», — сказал он.

Также Аль-Хатер заявил, что инфраструктурные проекты чемпионата завершены на 95% и все стадионы будут готовы к концу года.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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