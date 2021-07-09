Тренер второй команды «Локомотива»: лимит на легионеров необходимо убрать

Наставник московской «Казанки», второй команды «Локомотива», Александр Гришин поделился мнением по поводу лимита на легионеров в российском футболе.

Наставник московской «Казанки», второй команды «Локомотива», Александр Гришин поделился мнением по поводу лимита на легионеров в российском футболе.

«Лимит на легионеров необходимо убрать. Он только мешает. Мы должны существовать в конкурентной среде. Другой вопрос, что к нам должны ехать легионеры другого уровня. В этом плане можно обратить внимание на опыт Нидерландов и Бельгии, где иностранцу не имеют права платить меньше определённой суммы», — сказал Гришин в интервью RT.

По его мнению, в такой ситуации владельцы клубов будут думать о том, стоит ли брать иностранного игрока к себе в команду и платить больше или же можно обойтись российскими футболистами.

«В этом случае к нам либо поедут сильные легионеры, либо не поедут вообще. Сейчас в связи с отсутствием хорошего финансирования клубов получается так, что мы уже давно не приобретали таких футболистов, как Халк, Аксель Витсель, Вагнер Лав», — добавил специалист.

Ранее Гришин оценил пять лет работы Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России.