Дзюба поблагодарил Черчесова после отставки из сборной России

«Станислав Саламович, огромное спасибо за совместные годы работы! Спасибо вам за чемпионат мира, спасибо за попадание на чемпионат Европы», — написал Дзюба в своём Instagram, опубликовав фотографию с Черчесовым.

Нападающий выразил сожаление, что так сложилось на чемпионате Европы, и отметил, что это общая вина и ответственность.

Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!» — написал он.

8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с Черчесовым.

По итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф.

Ранее в Кремле высказались о будущем наставнике сборной России по футболу.