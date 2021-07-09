Фернандес назвал заслуженным вылет сборной России из Евро-2020

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

Защитник московского ЦСКА и сборной России Марио Фернандес поделился мнением о выступлении национальной команды на чемпионате Европы по футболу 2020 года.

«Мы надеялись на более успешное выступление на чемпионате Европы. У нас было много желания, но мы не смогли хорошо сыграть и заслуженно вылетели», — цитирует Марио Фернандеса Sport24.

Защитник ответил, могло ли сказаться давление на выступлении сборной на чемпионате.

«Я не считаю, что было какое-то излишнее давление, которое негативным образом сказалось на команде. Давление есть всегда. На чемпионате мира оно было таким же», — сказал он.

Также Фернандес вспомнил раздевалку после матча с Данией.

«В раздевалке была тишина. Все были разочарованы. Мы верили, что выйдем из группы, но у нас не получилось», — сказал защитник.

Напомним, что Россия по итогам группового этапа Евро-2020 заняла последнее место в группе B и не смогла пройти в плей-офф.

Ранее Фернандес заявил, что может завершить карьеру в сборной России после Евро-2020.