Черышев первым из футболистов сборной России поблагодарил Черчесова после отставки

«Спасибо за доверие все эти годы», — написал полузащитник на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию с тренером.

Таким образом, Черышев стал первым футболистом сборной России, поблагодарившим Черчесова после отставки.

8 июля Российский футбольный союз объявил о расторжении контракта с Черчесовым.

По итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф.

Ранее в Кремле высказались о будущем наставнике сборной России по футболу.