В Кремле оценили работу Черчесова в сборной России

«Черчесов много сделал для национальной команды. Мы должны поблагодарить тренера за 2018 год. Но это спорт. Здесь можно выиграть, а можно проиграть. Но самое главное — достойно себя вести. Я считаю, что он человек достойный», — цитирует Левитина «Р-Спорт».

8 июля РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым.

По итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф.

Ранее Газзаев поделился мнением об отставке Черчесова.