В Кремле оценили работу Черчесова в сборной России

Помощник президента России Владимира Путина, член попечительского совета Российского футбольного союза Игорь Левитин поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.
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© Александр Вильф
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РИА Новости
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© Александр Вильф
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РИА Новости
Помощник президента России Владимира Путина, член попечительского совета Российского футбольного союза Игорь Левитин поделился мнением об отставке Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу.
«Черчесов много сделал для национальной команды. Мы должны поблагодарить тренера за 2018 год. Но это спорт. Здесь можно выиграть, а можно проиграть. Но самое главное — достойно себя вести. Я считаю, что он человек достойный», — цитирует Левитина «Р-Спорт».
8 июля РФС объявил о расторжении контракта с Черчесовым.
По итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не вышла в плей-офф.
Ранее Газзаев поделился мнением об отставке Черчесова.