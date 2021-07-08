Ван Гал назвал общую проблему сборных Португалии, Франции и Германии

«Забавное совпадение: тренеры Португалии, Франции, Германии пробыли на этих должностях семь, девять и пятнадцать лет. Сантуш, Дешам и Лёв слишком долго работали в этих командах, они не хотят ничего менять. Они доверяют игрокам. Иногда я задаюсь вопросом: «Почему же эти игроки не добиваются успеха?» Потому, что баланс между игроками и тренером нарушен. У Нидерландов много отличных футболистов, но в матче с Чехией мы их не увидели. Спрашивается, почему? То же касается Франции и Португалии. Для меня это не команды, а наборы индивидуальностей», — приводит слова ван Гала beIN Sports.

Все три команды завершили борьбу на Евро-2020 на стадии 1/8 финала — Франция по пенальти проиграла Швецарии, Португалия минимально уступила Бельгии, а Германия потерпела поражение от Англии.

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