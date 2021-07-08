Шевченко рассказал, за счёт чего Италия может обыграть Англию в финале Евро-2020

«Англия — хорошая команда, но до сих пор они не встречались с соперником, который действительно пытался бы их прессинговать. Это то, что у Италии очень хорошо получается, и это может быть определённым преимуществом для них перед финальным матчем», — приводит слова Шевченко Football Italia.
Он отметил, что козырем Англии в предстоящем матче станет атмосфера на стадионе.
«Однако у каждой команды есть свои слабые места, и Италия наверняка изучит сильные и слабые стороны соперника перед важнейшей игрой», — добавил наставник украинской сборной.
Финал Евро-2020 Италия — Англия состоится 11 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.
Ранее сообщалось, что Бьорн Кёйперс рассудит Италию и Англию в финале Евро-2020.