Пономарёв поделился ожиданиями от матча сборных Англии и Италии

Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча сборных Англии и Италии в финале Евро-2020.

Бронзовый призёр чемпионата мира по футболу 1966 года Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от матча сборных Англии и Италии в финале Евро-2020.

«Кто займёт первое место, вопрос сложный, но уже есть предпосылки к тому, что это будет Англия», — заявил он в беседе с НСН.

Пономарёв также выразил мнение, что в полуфинальной встрече со сборной Дании англичане заработали пенальти «ни на чём».

Как отметил эксперт, он несколько раз просматривал момент, когда упал Рахим Стерлинг.

«Его там и близко никто не задел, по-моему: ни по ноге, ни по руке. Во всяком случае, получили одиннадцатиметровый, забили гол и выиграли матч», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам полуфинального матча чемпионата Европы — 2020 между Англией и Данией (2:1 ДВ).