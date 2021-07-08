Хусаинов поддержал решение назначить пенальти за падение Стерлинга в матче Англия — Дания

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал спорный момент с назначением пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу Англия — Дания (2:1 в дополнительное время).

Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал спорный момент с назначением пенальти в полуфинальном матче чемпионата Европы по футболу Англия — Дания (2:1 в дополнительное время).

«В правилах футбола написано, за что назначается штрафной или свободный удар. Ситуация банальная — у Стерлинга очень быстрые ноги и высокая скорость бега. Для защитников это проблема. Конечно, данный момент — это нарушение правил. Арбитр находился в идеальной позиции, он был в штрафной площади. Никто из датчан в мяч не играл, потому и получили 100%-ный фол. Неважно, полуфинальный матч это или нет. Если нарушение было — значит, это пенальти. Арбитр принял абсолютно справедливое решение», — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

В финале сборная Англии сыграет с командой Италии. Матч состоится 11 июля. Начало — в 22:00 мск.

Ранее Сёмин назвал несправедливым пенальти в ворота Дании в полуфинале Евро-2020.