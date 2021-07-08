Хацкевич считает, что Черчесова нужно сохранить во главе сборной России до конца отбора ЧМ-2022

«Прежде чем рассуждать, стоит ли увольнять Черчесова, нужно понимать, что у него есть действующий контракт, условий и нюансов которого мы не знаем. Решение по тренеру национальной сборной должно приниматься исключительно руководством. Есть ещё исполком РФС, который за это отвечает. На самом деле осталось очень мало времени для другого тренера подготовить команду к отборочным матчам чемпионата мира. Прийти в сборную и сразу всё поменять невозможно. Потому Черчесову, понимая это, надо набраться терпения, пересмотреть свои взгляды и двигаться в сторону чемпионата мира. Решать вопрос о будущем тренера нужно уже после отборочных матчей, как мне кажется. Это увеличит шансы не провалиться в отборе, а руководству будет понятнее, доверять Черчесову везти команду в Катар или принимать жёсткое решение», — цитирует Хацкевича Sport24.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова проиграла два из трёх матчей на Евро-2020 и не сумела выйти в плей-офф.

Ранее в РФС заявили о необходимости сохранения Черчесова на посту тренера сборной.