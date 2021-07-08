В РФС заявили о необходимости сохранения Черчесова на посту тренера сборной

«Раздаётся немало голосов за отставку тренера. Но надо думать не только о сегодняшнем дне. 1 сентября играть против Хорватии. Россия уже вошла в отборочный цикл, Черчесов знает обстановку. Поставь сейчас другого тренера, риск будет намного выше. Да и кого? Кто возьмётся менее чем за два месяца до важнейших игр принять команду и дать результат?» — цитирует Гершковича «Матч ТВ».

По его мнению, если Россия хочет на чемпионат мира, нужно оставить нынешний тренерский штаб.

«Мы провели техком в такой форме, чтобы не выбить уверенность и не навредить, а оказать помощь людям, возглавляющим национальную команду. Пропустить чемпионат мира будет самым плачевным результатом», — сказал он.

Напомним, что по итогам группового этапа Евро-2020 Россия заняла последнее место в турнирной таблице группы B и не прошла в плей-офф.

Ранее сообщалось, что РФС не обсуждал с Черчесовым расторжение контракта.