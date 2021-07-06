Источник: РФС пока не обсуждал с Черчесовым расторжение контракта

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Российский футбольный союз (РФС) пока не контактировал с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на предмет расторжения контракта.
Источник: РФС пока не обсуждал с Черчесовым расторжение контракта
  • РИА Новости

«До сих пор ни Александр Дюков, ни другое руководство РФС не обсуждали с Черчесовым итоги Евро-2020. Тренеру не высказывались ни слова поддержки, ни слова недовольства», — цитирует «Чемпионат» источник в РФС.

Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. Под его руководством команда вышла в четвертьфинал чемпионата мира — 2018, но не попала в плей-офф Евро-2020, заняв последнее место в своей группе. 

Ранее сообщалось, что главный тренер немецкой молодёжки может возглавить сборную России.

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