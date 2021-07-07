Петржела поддержал кандидатуру Виллаша-Боаша на пост главного тренера сборной России

«Боаш — неплохой выбор. У него есть практика работы в России, он тренировал «Зенит». Знает язык, знает российский футбол. Трудно сказать, какой тренер должен возглавить команду. И в России есть хорошие специалисты. Сейчас у команды российский тренер, почему бы потом не попробовать иностранца?» — цитирует Петржелу «Спорт-Экспресс».

Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год. Вместе с командой он выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России.

Сборную России с 2016 года возглавляет Станислав Черчесов. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап. Контракт 57-летнего специалиста с Российским футбольным союзом рассчитан до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Россия проведёт матч отбора на ЧМ-2022 со Словакией в Казани.