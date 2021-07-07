Россия проведёт матч отбора на ЧМ-2022 со Словакией в Казани
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Как сообщает пресс-служба УЕФА, игра состоится 8 октября на «Ак Барс Арене» в Казани и начнётся в 21:45 мск.
Эта игра станет для сборной России первой в рамках октябрьского окна для международных матчей. 11 октября российская команда на выезде встретится со Словенией.
Отборочный турнир ЧМ-2022 возобновится в сентябре. 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в «Лужниках», 4 сентября — с Кипром в Никосии, а 7 сентября — с Мальтой на «Волгоград Арене».
Ранее сообщалось, что Минспорт проанализирует работу тренерского штаба сборной России на Евро-2020 в ближайшее время.