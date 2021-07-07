Россия проведёт матч отбора на ЧМ-2022 со Словакией в Казани

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Сборная России сыграет матч седьмого тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Словакии в Казани.
Россия проведёт матч отбора на ЧМ-2022 со Словакией в Казани
  • © REUTERS / KIRILL KUDRYAVTSEV

Как сообщает пресс-служба УЕФА, игра состоится 8 октября на «Ак Барс Арене» в Казани и начнётся в 21:45 мск.

Эта игра станет для сборной России первой в рамках октябрьского окна для международных матчей. 11 октября российская команда на выезде встретится со Словенией.

Отборочный турнир ЧМ-2022 возобновится в сентябре. 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в «Лужниках», 4 сентября — с Кипром в Никосии, а 7 сентября — с Мальтой на «Волгоград Арене».

Ранее сообщалось, что Минспорт проанализирует работу тренерского штаба сборной России на Евро-2020 в ближайшее время.

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