Россия проведёт матч отбора на ЧМ-2022 со Словакией в Казани

Сборная России сыграет матч седьмого тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года с национальной командой Словакии в Казани.

Как сообщает пресс-служба УЕФА, игра состоится 8 октября на «Ак Барс Арене» в Казани и начнётся в 21:45 мск.

Эта игра станет для сборной России первой в рамках октябрьского окна для международных матчей. 11 октября российская команда на выезде встретится со Словенией.

Отборочный турнир ЧМ-2022 возобновится в сентябре. 1 сентября Россия сыграет с Хорватией в «Лужниках», 4 сентября — с Кипром в Никосии, а 7 сентября — с Мальтой на «Волгоград Арене».

Ранее сообщалось, что Минспорт проанализирует работу тренерского штаба сборной России на Евро-2020 в ближайшее время.