Минспорт проанализирует работу тренерского штаба сборной России на Евро-2020 в ближайшее время

Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что заседание экспертного совета, на котором будет проанализирована работа тренерского штаба сборной России на чемпионате Европы по футболу, пройдёт в ближайшее время. РИА Новости

РИА Новости Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что заседание экспертного совета, на котором будет проанализирована работа тренерского штаба сборной России на чемпионате Европы по футболу, пройдёт в ближайшее время.