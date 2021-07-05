Минспорт проанализирует работу тренерского штаба сборной России на Евро-2020 в ближайшее время

«Как договорились, в ближайшее время проведём заседание экспертного совета и проанализируем глубоко итоги чемпионата Европы, в том числе работу тренерского штаба», — приводит слова Матыцина ТАСС.
Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.
Ранее Леонид Федун высказал мнение, что сборную России должен возглавить молодой иностранный тренер.