Федун считает, что сборную России должен возглавить молодой иностранный тренер

«Та сборная, которую в своё время сделал Мутко, умерла, а новая не родилась. Так бывает. И предпосылок для появления новой эффективной работоспособной сборной крайне мало. На исполкоме я бы проголосовал за кадровые изменения по тренеру», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сборную должен возглавить иностранный специалист.

«Давайте посмотрим: самый эффективный российский тренер сейчас — Слуцкий. Но какие у него были результаты в сборной? Убеждён, что нужен молодой амбициозный иностранец, которому дадут карт-бланш на несколько лет, чтобы он сформировал новый костяк сборной. Без этого ничего не получится. Потому что наш футбол всё больше и больше сваливается в кризис, выхода из которого я, к сожалению, не вижу. Никаких реформ не проводится. А болтология и эмоции так и остаются болтологией и эмоциями. Реальных действий нет, а это значит, что мы и дальше будем катиться по наклонной», — добавил Федун.

Станислав Черчесов возглавил сборную России в 2016 году. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап. Контракт 57-летнего специалиста с РФС рассчитан до 30 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что экс-главный тренер «Уфы» высказался о возможной отставке Черчесова.