Фернандес рассказал о восстановлении после травмы на Евро-2020

Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес рассказал о восстановлении после травмы, которую он получил на чемпионате Европы.

Защитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Марио Фернандес рассказал о восстановлении после травмы, которую он получил на чемпионате Европы.

«У меня было десять дней после Евро, чтобы отдохнуть. Я провёл их с супругой. Так что полностью восстановился и готов. Тяжело ли было уехать от жены? Я пошутил и сказал ей, что буду на сборах более сконцентрирован, чем с ней», — приводит слова Фернандеса пресс-служба ЦСКА.

По его словам, он провёл время с женой после возвращения из сборной, а затем отправился на сборы ЦСКА в Австрии.

«Что касается состояния после травмы: всё хорошо. Да, я упал с большой высоты, у меня сильно болели спина и шея. Несколько дней всё болело и онемело, но сейчас всё отлично. Нет никаких проблем», — добавил игрок.

Фернандес получил повреждение в матче с Финляндией на групповом этапе европейского первенства.

Ранее сообщалось, что Фёдор Чалов назвал Алана Дзагоева легендой ЦСКА.