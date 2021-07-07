Петер Шмейхель оценил шансы Дании на победу в полуфинале Евро-2020 с Англией

«Я искренне верю в то, что шансы сборных Англии и Дании — 50 на 50. Совершенно неправы те, кто считает, что игра на «Уэмбли» поставит датчан в невыгодное положение. Мир увидел менталитет наших игроков и их единство как коллектива после того, что случилось с Кристианом Эриксеном. За последние три недели они доказали всем, включая себя, что они способны справиться с любыми невзгодами. Думаю, этот полуфинал будет напряжённым, всё зависит от того, какая из сторон воспользуется своими шансами», — приводит слова Шмейхеля-старшего The Times.

Полуфинальный матч Евро-2020 Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Гарет Саутгейт высказался о давлении на Англию перед полуфиналом Евро-2020 с Данией.