Саутгейт высказался о давлении на Англию перед полуфиналом Евро-2020 с Данией

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с национальной командой Дании в 1/2 финала чемпионата Европы по футболу.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча с национальной командой Дании в 1/2 финала чемпионата Европы по футболу.

«От нас весь турнир чего-то ждут, и пока мы эти ожидания оправдывали. Но мы никогда не играли в финале, так что давление будет такое, какое мы сами выберем. Это нас мотивирует, подстёгивает. Мы довольно давно работаем вместе и понимаем наши собственные модели игры. Это значит, что в наших действиях есть последовательность», — приводит слова Саутгейта пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он отметил, что все игроки готовы к предстоящему матчу.

«Если бы мы были пятикратными чемпионами, если бы должны были повторить прошлые успехи, возможно, я бы чувствовал себя иначе. Но мы не чемпионы. Дания уже выигрывала Евро. Может, она ощущает больше давления, потому что должна повторить своё достижение», — добавил Саутгейт.

Полуфинальный матч Евро-2020 Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало — в 22:00 мск.

Ранее Каспер Юльманн заявил, что в матче Дании с Англией всё будет решаться в мелочах.