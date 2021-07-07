Юльманн: в матче Дании с Англией всё будет решаться в мелочах

«У Англии нет никаких слабых мест. Всё будет решаться в мелочах, мы должны сыграть на своих козырях. Они не пропустили за семь матчей ни одного гола, это очень сильная команда. Слабых мест у неё нет, но мы попробуем найти способ обыграть англичан», — приводит слова Юльманна пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций.

Он подчеркнул, что его подопечные не собираются просто так отдавать инициативу соперникам.

«Постараемся играть как можно активнее и показывать интересный футбол. При этом прекрасно понимаем, что англичане будут делать то же самое. Они подойдут к матчу с таким же настроем. Так что это будет борьба за инициативу, борьба за то, чтобы быть на шаг впереди соперника», — добавил специалист.

Полуфинальный матч Евро-2020 Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало в 22:00 мск.

Ранее Юльманн заявил, что Дания не считает себя аутсайдером полуфинала Евро-2020 с Англией.