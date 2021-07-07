Юльманн заявил, что Дания не считает себя аутсайдером полуфинала Евро-2020 с Англией

«Я ждал этого момента с тех пор, как закончился прошлый матч. Мы думаем обо всём полученном опыте, волнительно то, что мы приехали сюда с такой поддержкой. Ждём матча. Поддержка даёт нам экстраэнергию, это очень трогательно, мы очень благодарны за неё. Мы встречаемся с большой командой, которую я очень уважаю. Я следил за сборной Англии, они много занимаются с талантами. Мой коллега проделал великолепную работу. Это сильная, мастеровитая команда, с большим количеством сильных игроков. Но мы тоже сильная команда. Мы верим в себя. Подходим с большим энтузиазмом и надеждой», — приводит слова Юльманна «Матч ТВ».

Он отметил, что его команда настроена на победу в предстоящем матче.

«Мы ещё не закончили, мы можем сделать больше. Мы не нервничаем, мы ждём стартового свистка. Мы сильны и спокойны. Мы не аутсайдеры. Мы собираемся создавать, атаковать и быть активными. Это не в нашем менталитете — смотреть на противника и думать: «Эти ребята лучше, чем мы», — добавил Юльманн.

Полуфинальный матч Евро-2020 Англия — Дания состоится 7 июля в Лондоне на «Уэмбли». Начало в 22:00 мск.

Ранее Гарет Саутгейт высказал мнение, что Дания находится на эмоциональной волне после того, что произошло с Кристианом Эриксеном в первом матче Евро-2020.