Канчельскис: Виллаш-Боаш — тренер ДЮСШ, Лёв мне кажется более серьёзным кандидатом

«У меня вопрос: почему забыли Курбана Бердыева? Раньше на каждом углу кричали, какой хороший тренер, а теперь он не нужен, оказывается. Быстро в этой стране забывают. Андре Виллаш-Боаш — тренер ДЮСШ. Над ним в «Тоттенхеме» все смеялись, как он туда вообще попал. Понятно как, всё-таки протеже Жозе Моуринью. Думаю, в «Зените» тоже над ним смеялись после таких результатов. Если из двух кандидатур выбирать, Виллаш-Боаш или Йоахим Лёв, то, конечно, Лёв», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

Он отметил, что португальский специалист провалился везде, где работал: в «Тоттенхеме», «Зените» и «Марселе».

«Не надо рисковать, нам сейчас вообще нельзя этого делать. Нужно взвешенно принять обдуманное решение о главном тренере и выбрать лучшую кандидатуру. Виллаш-Боаш в Дакаре участвовал — пускай там и ездит по пустыням, зачем ему футбол и сборная России тем более? Он не может определиться, что он хочет: то он тренер, то гонщик, сейчас ещё в лыжи с самолётами пойдёт. Ему надо определиться уже, а не метаться туда-сюда. Поэтому Лёв мне кажется более серьёзным кандидатом», — добавил Канчельскис.

Сборную России с 2016 года возглавляет Станислав Черчесов. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап. Контракт 57-летнего специалиста с РФС рассчитан до 30 декабря 2022 года.

Ранее Динияр Билялетдинов заявил, что Лёв — неактуальная кандидатура для сборной России.