Билялетдинов: Лёв — неактуальная кандидатура для сборной России

«Перемены нужны однозначно. Провалы в еврокубках и на Евро об этом говорят, поэтому нужен системный подход. Впишется ли в него Станислав Черчесов — другой вопрос. Тренер-иностранец в сборной? У нас они уже были: кто-то более, а кто-то менее удачно работал», — приводит слова Билялетдинова Sport24.

Он отметил, что всё зависит от того, насколько новый тренер окунётся в реалии российского футбола и какой у него будет карт-бланш.

«Йоахим Лёв — неактуальная кандидатура на этот пост. Многие вещи, которые приняты в Германии, не приняты у нас. Например, заполненность трибун, качество газона и ответственность футбольных структур, которые работают на благо футбола. У нас, к сожалению, кто в лес, кто по дрова — клубы снимаются с чемпионата или играют резервным составом. Такие вещи в Германии невозможно представить. У Лёва просто не будет времени въехать во всю ситуацию и все подноготные нашего футбола, в том числе агентские и лимитные дела. Андре Виллаш-Боаш знаком с нашим чемпионатом и более к нему адаптирован. Другое дело, согласится ли он. Всё зависит от плана дальнейших действий, времени нет», — добавил Билялетдинов.

Станислав Черчесов возглавляет сборную России с 2016 года. На чемпионате мира — 2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала, а на Евро-2020 не сумела преодолеть групповой этап. Контракт 57-летнего специалиста с РФС рассчитан до 30 декабря 2022 года.

Ранее появилась информация, что РФС пока не обсуждал с Черчесовым расторжение контракта.