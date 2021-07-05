Магуайр: путь Дании на Евро-2020 вдохновляет

«У нас было много больших матчей, мы много времени провели вместе, тренируясь, встречаясь в товарищеских и отборочных играх. Мы чувствуем, что с каждым матчем мы прибавляем, вы могли видеть это на этом турнире. Путь сборной Дании на этом турнире очень вдохновляет. Они на протяжении многих лет доказывали, что являются топовой командой. В рейтинге они стоят выше всех команд, с которыми нам довелось играть на Евро-2020. Так что мы знаем, Дания — это сильная команда с отличными лидерами и большим опытом», — цитирует слова Магуайра официальный сайт УЕФА.

Матч Англия — Дания пройдёт 7 июля в Лондоне. Начало — в 22:00 по московскому времени.

Ранее Саутгейт высказался о матче с Данией в полуфинале Евро-2020.