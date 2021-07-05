Бонуччи: в матче Италия — Испания нет фаворита

«В этом матче нет фаворита. Мы хорошо двигались по турнирной сетке, однако ещё ничего не выиграли. Необходимо сосредоточить своё внимание на том, что надо улучшить. Матч с такой сильной командой должен добавить нам мотивации. Сборную Испании много критиковали, но Луис Энрике был прав, когда защищал своих ребят и ещё больше сплотил их. Стартовый состав и вообще вся команда у них как одно целое. Когда встречаешь такую ментально сильную команду, матч всегда складывается непросто. Но если мы покажем Италию образца последних 30 игр, то, безусловно, сможем добиться желаемого результата», — цитирует слова Бонуччи пресс-служба УЕФА.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля на «Уэмбли». Время начала встречи — 22:00.

Ранее Энрике заявил, что сборная Италии сильна во многих аспектах.