Энрике: сборная Италии сильна во многих аспектах

«Я отношусь к этому моменту как к возможности получить удовольствие и насладиться игрой. Мои игроки в полном порядке, я очень за них рад. Не думаю, что обе команды смогут доминировать. Будет интересно посмотреть, кто выиграет эту дуэль. У сборной Италии много классных футболистов, но самое главное — это настоящая команда. Они атакуют и защищаются всей командой, в точности как и мы. Они любят применять высокий прессинг, что не характерно для сборной Италии прежних лет. Они сильны во многих аспектах, матч будет интересным. У обеих команд будут моменты», — приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля на «Уэмбли». Время начала встречи — 22:00.

Ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о команде Испании перед полуфиналом Евро-2020.