Манчини высказался о сборной Испании перед полуфиналом Евро-2020

«Это будет тяжёлый матч. Сборная Испании отличается от Бельгии, но мы всё равно столкнёмся с множеством трудностей. Мы испытывали проблемы в матче с Австрией из-за их агрессивности и из-за того, что это была первая игра в плей-офф. Сборная Испании великолепна в последние несколько лет. У этой команды много молодых игроков и отличный тренер. Луис Энрике выигрывал Лигу чемпионов с «Барселоной», но не только. Его «Рома» играла в хороший футбол», — приводит слова Манчини Football Italia.

Матч Италия — Испания состоится 6 июля на «Уэмбли». Время начала встречи — 22:00.

Ранее УЕФА представил мяч для полуфиналов и финала Евро-2020.