В оргкомитете Евро-2020 в Санкт-Петербурге не считают чрезмерными расходы на проведение матчей турнира

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о затратах на организацию и проведение в городе матчей чемпионата Европы по футболу.

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал о затратах на организацию и проведение в городе матчей чемпионата Европы по футболу.

«Подсчёты — дело неблагодарное и требующее высокой точности. Мы не знаем, какая методика использовалась другими городами. В России все расходы собираются в одну программу. О некоторых городах нам ничего не известно, в других мы понимаем, что речь идёт об отдельных аспектах. Мы подошли очень целостно к подсчётам. И даже сэкономили. Мы организовали дополнительные матчи, не потратив больше средств. Надо учитывать разные условия. Это вопрос экономической плоскости. Учитывая предыдущий опыт, нам кажется, что расходы не были чрезмерными, а напротив, остались в рамках. Мы подошли к расходам благоразумно», — заявил Сорокин.

Санкт-Петербург принял шесть матчей группового этапа Евро-2020 и одну игру 1/4 финала турнира. При этом первоначально планировалось, что в Северной столице состоятся лишь четыре матча, но позднее Союз европейских футбольных ассоциаций отдал городу право на проведение ещё трёх игр групповой стадии.

Ранее Сорокин рассказал, как в УЕФА оценили проведение матчей Евро-2020 в Санкт-Петербурге.