Николич высказался о критике в адрес сборной России после вылета с Евро-2020

«Сборную России я хочу поддержать. Да, результат был неудачным, но так бывает. И что теперь? Каждый эксперт говорит, что хочет, учит, что надо делать. Я не против критики — это ежедневная часть нашей работы, но нужна экспертная критика. Это как меня спросили бы сегодня, как в стране увеличить урожай яблок? Мне сперва пришлось бы разобраться в этом вопросе, а не кричать одно или другое, выдавая различные версии. Нужен серьёзный подход, изучение вопроса. А критика, да, это часть нашей работы — кто не может ее выдержать, не должен работать в футболе», — приводит слова Николича «Спорт-Экспресс».

Сборная России завершила выступление на Евро-2020, не сумев выйти в плей-офф. Подопечные Черчесова потерпели два поражения — от Бельгии (0:3) и Дании (1:4) — и одержали победу над Финляндией (1:0). Российская команда набрала три очка и по дополнительным показателям заняла последнее, четвёртое место в группе.

Ранее Юрий Жирков заявил, что вылет сборной России с Евро-2020 — это вина всей команды, а не только тренера.